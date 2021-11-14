Cristiano Ronaldo, yönetimden Zidane'ı istedi!

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, yönetimle bir görüşme yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Cristiano Ronaldo, yönetimden Zidane'ı istedi!
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14 Kasım 2021 16:47
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği tartışılıyor.

İngiliz basınının haberine göre takımın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, yönetimle yaptığı görüşmede Solskjaer'in olası ayrılığında Zinedine Zidane ile çalışmak istediğini belirtti.

Ronaldo, Real Madrid'de oynadığı dönemde Zinedine Zidane ile çalışmış ve üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde etmişti.


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