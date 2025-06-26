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Cristiano Ronaldo, Al Nassr'da kaldı!

Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

calendar 26 Haziran 2025 16:09 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2025 16:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Cristiano Ronaldo, Al Nassr'da kaldı!
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Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan'da devam etme kararı aldı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Sözleşmesi sona eren 40 yaşındaki yıldız futbolcu, Al Nassr ile 2027 yılına kadar yeniden anlaşmaya vardı.

Suudi ekibindeki sözleşmesinin sonuna gelen Ronaldo kararını verdi. Al Nassr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Hikaye devam ediyor' notuyla anlaşmayı duyurdu.

"AYNI TUTKU, AYNI HAYAL"

Ronaldo sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yeni bir bölüm başlıyor. Aynı tutku, aynı hayal. Haydi birlikte tarih yazalım." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI



Ocak 2023'te Al Nassr'a transfer olan Portekizli golcü, Suudi Arabistan kariyerinde çıktığı 111 maçta 99 gol atarken 19 da asist yaptı. Ligde iki sezon üst üste gol kralı olan Ronaldo, bireysel performansıyla öne çıksa da henüz kulüp düzeyinde bir kupa kazanamadı.


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