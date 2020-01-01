"CP3, Bucks'ın tam ihtiyaç duyduğu şey" iddiası!

Bir NBA menajeri, Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul'un, Milwaukee Bucks'ın Giannis Antetokounmpo'yu elinde tutmak için tam olarak ihtiyaç duyduğu kişi olduğunu söyledi.



Serbest oyuncu piyasasının bu sezon "kurak" olması beklenirken, bazıları, önümüzdeki birkaç ay içinde bir sözleşme uzatması imzalamazsa, Antekounmpo'nun müsait olacağı bir sonraki sezonun serbest oyuncu dönemine yönelmiş durumda.



The Athletic, ligdeki birkaç menajer ile, çok çeşitli sorunlar hakkında bir anket yaptı ve bir menajer, Giannis'in serbest oyuncu dönemi hakkında görüşlerini paylaştı:



"Giannis'le bu iş üzerinde uğraşıyorlar. Bence çok fazla riske sahipler. Bu adamı kaybederlerse, kazanabilecekleri şampiyonlukları kaçırma riskleri var ve bence Giannis de onlardan bir tür gelişme görmek isteyecektir. Bence Chris Paul, finansal olarak bunu çözmeleri gerekecek olsa da, tam da ihtiyaçları olan şey."



Paul, nispeten genç bir OKC kadrosunun, Batı Konferansı'nın beşinci sırasına yükselmesine liderlik etmişti. Veteran yıldız, Bucks'ın gelecek sezon bir şampiyonluk için içerik oluşturmasının anahtarı olabilecek olsa da, Milwaukee'nin ilgi gösteren tek takım olması beklenmiyor.



CP3, bu ölü sezonda takas edilebilecek en olası yıldız olarak kabul ediliyor ve OKC yeniden yapılanacağı için, Bucks'ın bu durumdan faydalanabileceği düşünülüyor.



