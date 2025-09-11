NBA'in eski yıldızlarından DeMarcus Cousins, Golden State Warriors'ın yaşlanan kadrosu ve sakatlık sorunlarına rağmen şampiyonluk adayı olmaya devam ettiğini söyledi.Cousins, Stephen Curry, Draymond Green, koç Steve Kerr ve yeni transfer Jimmy Butler'ın oluşturduğu yapının, başarı için doğru bir formül olduğunu vurguladı.ClutchPoints'e konuşan Cousins, Run It Back programında,dedi. Takımın tecrübesi ve yeteneğinin önümüzdeki yıllarda bir şampiyonluk getirebileceğini belirtti.37 yaşındaki Curry, sakatlığı sonrası sahalara dönerken kondisyonu ve sezon boyunca sağlıklı kalıp kalamayacağı merak konusu. Cousins, Curry'nin varlığının tek başına Warriors'ı sürekli bir tehdit haline getirdiğini vurguladı:."Golden State, 2024-25 sezonunu sakatlıklar ve kadro değişikliklerine rağmen playoff bileti alarak tamamladı. Takım, beşli bir takasla Jimmy Butler'ı kadrosuna katarken, Andrew Wiggins, Kyle Anderson ve bazı draft haklarını elden çıkardı.Sezona güçlü bir başlangıç yapan Warriors, Kasım ve Aralık aylarında bir dizi mağlubiyet serisi yaşadı. Buna rağmen play-in turnuvasından çıkarak ilk turu geçti ancak konferans yarı finalinde Minnesota Timberwolves'a elendi.2025-26 sezonuna girerken, Warriors geçen yılki performansının üzerine çıkmayı hedefliyor. Cousins, Curry, Green ve Kerr'in oluşturduğu çekirdeğe Butler'ın da eklenmesiyle takımın şampiyonluk hedefini koruduğunu belirtti.