Eski NBA oyuncusu DeMarcus Cousins, Atlanta Hawks ekibini yıldız oyuncusu Trae Young'ın en verimli dönemini "boşa harcadığı" için eleştirdi.



Cousins, Showtime'dan Rachel Nichols ile yaptığı sohbette Young'ı daha iyi bir takımda görmek istediğini belirtirken, Hawks'ın Trae'in yeteneğini "boşa harcadığını" ve şansını başka bir yerde denemesinin daha iyi olacağını sözlerine ekledi:



"Umarım bu sezon, onu Hawks formasıyla son görüşümüz olur. Yeteneğinin ve en verimli döneminin boşa harcandığını düşünüyorum. Sağlığını geri kazansın ve %100 iyi hale gelsin. Bu ister Atlanta'da olur, ister belki de San Antonio Spurs'te..."



Kariyerinde üç kez All-Star olan Young, bu sezon maç başına 26,4 sayı, 10,8 asist ve 1,4 top çalma ortalamaları yakalıyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU