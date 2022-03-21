Courtois: 'Sonuç daha kötü olabilirdi'

Barcelona'ya karşı 4-0'lık ağır bir yenilgi alan Real Madrid'de kaleci Thibaut Courtois skorun kendileri adına daha da kötü olabileceğini söyledi.



"YETERİNCE KOMPAKT DEĞİLDİK"



Belçikalı kaleci, "Maça yoğun bir şekilde başlamak istedik ama Barcelona boşluklar buldu. Yeterince kompakt değildik" ifadelerini kullandı.



Yedikleri ilk iki golde dikkatsiz oldukları söyleyen Courtois, "İkinci yarıda dizilişi değiştirdik, bazen oyun bunu gerektiriyor. Valverde ile bir şans da bulduk ancak değerlendiremedik" dedi.



"SONUÇ DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"



29 yaşındaki kaleci, "Barcelona'nın daha fazla fırsatı vardı, sonuç bizim için daha da kötü olabilirdi" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.





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