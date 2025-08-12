12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
0-050'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Courtois'dan Galatasaray mesajı!

Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, bir taraftarın "Galatasaray'a gel" çağrısına, verdiği yanıtla gündeme oturdu.

calendar 12 Ağustos 2025 08:14 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 08:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Courtois'dan Galatasaray mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kaleci transferi şu anda öncelikli durumda.

Fernando Muslera'nın yarattığı boşlukla birlikte Galatasaray'ın kaleci arayışları sürerken, Real Madrid'in yıldızı Thibaut Courtois'nın sosyal medyaya düşen görüntüsü gündem yarattı.

"GALATASARAY ÇOK İYİ, BEĞENİYORUM"

Muslera sonrası dünyaca ünlü bir kaleci transferi planlayan sarı-kırmızılılarda aday listesi kabarık. Ancak Real Madrid file bekçisi Courtois'nın bir taraftara verdiği cevap heyecan yarattı.


Bir Galatasaraylı taraftarın "Galatasaray'a gel kardeşim" çağrısına Courtois, "Galatasaray çok iyi, onları beğeniyorum" diyerek yanıt verdi. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

SÖZLEŞMESİNİN SON YILI

33 yaşındaki Belçikalı eldiven, Real Madrid ile kontratının son yılında bulunuyor. Courtois, 2018-19 sezonu başında Chelsea'den 35 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanyol devine transfer olmuştu.

SEZON PEFORMANSI 

Real Madrid'te geçtiğimiz sezonda 53 maça çıkan yıldız kaleci, 17 maçta kalesini gole kapatmayı başarırken kalesinde 63 gol gördü.


 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.