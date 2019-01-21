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Corinthians, Love için Beşiktaş'ı bekliyor

Vagner Love'ı kadrosuna katmak isteyen Corinthians cephesinden transferle ilgili önemli bir açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Corinthians, Love için Beşiktaş'ı bekliyor
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21 Ocak 2019 16:30
Corinthians Sportif Direktörü Duílio Monteiro Alves, bir süredir gündemlerinde olan Vagner Love hakkında konuştu.

Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmek için görüşmelerini sürdüren Vagner Love ile ilgilenen Corinthians'ta sportif direktör Duílio Monteiro Alves'ten önemli bir açıklama geldi.

Duílio Monteiro Alves, Vagner Love için Beşiktaş'tan haber beklediklerini dile getirirken ''Love bizim teklifimizle ilgileniyor. Bir süredir gündemimizde olan bir oyuncu. Duyduğumuz kadarıyla Beşiktaş'ın Love'a yüksek miktarda borcu var. Biz şu an Beşiktaş cephesinden gelecek haberi bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.



VAGNER LOVE FIFA'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ

Anlaştığı Corinthians'a bonservis bedeli olmadan gitmek isteyen Vagner Love, yaklaşık 1 milyon Euro alacağı için Beşiktaş'ı FIFA'ya şikâyet etmişti.

Brezilyalı golcü o dönemden önce yaptığı açıklamada ''Beşiktaş'ın bana 5 aylık borcu var. Ay sonunda 6 olacak... Bu sorun hala çözülemediği için transfer görüşmeleri yapamıyorum. Daha 1.5 yıllık kontratım var. Ben tüm kurallara uyuyorum. Antrenmana çık diyorlar, çıkıyorum. Benim içim rahat çünkü FIFA, bu tür durumlarda oyuncuları koruyor. Eğer bana ödeme yapmazlarsa FIFA'ya giderim'' ifadelerini kullanmıştı.

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