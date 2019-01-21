Corinthians, Love için Beşiktaş'ı bekliyor

, bir süredir gündemlerinde olanhakkında konuştu.Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmek için görüşmelerini sürdüren Vagner Love ile ilgilenen Corinthians'ta sportif direktör Duílio Monteiro Alves'ten önemli bir açıklama geldi.Duílio Monteiro Alves, Vagner Love için Beşiktaş'tan haber beklediklerini dile getirirkenifadelerini kullandı.Anlaştığı Corinthians'a bonservis bedeli olmadan gitmek isteyen Vagner Love, yaklaşık 1 milyon Euro alacağı için Beşiktaş'ı FIFA'ya şikâyet etmişti.Brezilyalı golcü o dönemden önce yaptığı açıklamada ''Beşiktaş'ın bana 5 aylık borcu var. Ay sonunda 6 olacak... Bu sorun hala çözülemediği için transfer görüşmeleri yapamıyorum. Daha 1.5 yıllık kontratım var. Ben tüm kurallara uyuyorum. Antrenmana çık diyorlar, çıkıyorum. Benim içim rahat çünkü FIFA, bu tür durumlarda oyuncuları koruyor. Eğer bana ödeme yapmazlarsa FIFA'ya giderim'' ifadelerini kullanmıştı.