Serbest oyuncu Corey Brewer'ın, The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre Sacramento Kings ile sezon sonuna kadar sürecek bir anlaşma imzalamayı planladığı açıklandı.



Brewer, 2018-19 sezonunda Kings için 24 maçta yer almış ve maç başına 14.7 dakikada ortalama 4.1 sayı ve 2.5 ribaund kaydetmişti. Brewer, Philadelphia 76ers forması da giymişti.



2011 yılında Dallas Mavericks ile NBA şampiyonluğunu kazanmış olan Brewer'ın, diğer takımların tekliflerini kabul etmeyip Kings'i seçtiği de eklendi.



