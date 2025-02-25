2025 NBA Draft sınıfının en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen Cooper Flagg, San Antonio Spurs'te Victor Wembanyama ile birlikte oynama ihtimaline sıcak bakıyor.



Bu yılki NBA Draft'ı öncesinde, birçok takımın yüksek sıralardan seçim yapmak için yarıştığı biliniyor. Draft'ın bir numaralı favorisi olan Duke Üniversitesi'nin yıldızı Flagg, geleceğin en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyor. 2025 Draft sınıfı, Flagg'in yanı sıra Ace Bailey ve Dylan Harper gibi üst düzey yetenekleri de barındırıyor.



ESPN BET, geçtiğimiz günlerde Flagg ve Wembanyama'nın yan yana olduğu bir görsel paylaşarak "Bu ikiliyi San Antonio'da hayal edin" notunu düştü. Flagg'in bu gönderiyi beğenmesi, Spurs taraftarları arasında büyük heyecan yarattı ve onun San Antonio'da oynama isteği hakkında spekülasyonlara yol açtı.



Ancak, Flagg'in hangi takıma gideceği tamamen Draft sonuçlarına bağlı olacak. Eğer Spurs, lotaryada ilk üç sıradan bir seçim hakkı elde ederse, Flagg ve Wembanyama'nın aynı takımda buluşma ihtimali gerçek olabilir. Ancak, Spurs şu anda Batı Konferansı'nda 24-31'lik derecesiyle 12. sırada yer alıyor ve lotaryada en yüksek sırayı alma şansı düşük görünüyor.



Spurs, genç yeteneklerle geleceğini inşa etmeye çalışırken, Wembanyama'nın sezonu kapatan sağlık sorunları takımın şansını olumsuz etkileyebilir. Yine de, Draft gecesi sürprizler yaşanabilir ve Flagg'in Wembanyama ile aynı formayı giyme hayali gerçeğe dönüşebilir.



