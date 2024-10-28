Cole Palmer: 'Zola iyi mi? Hiç izlemedim'

Chelsea'nin yıldız izmi Cole Palmer, Enzo Maresca'nın kendisini İtalyan efsane Gianfranco Zola'ya benzetmesiyle ilgili konuştu.



Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Palmer için "Palmer'ın Gianfranco Zola'yı tanıdığını sanmıyorum ama kalite ve vizyon olarak ona çok benziyor." ifadelerini kullanmıştı.



PALMER: "EMİNİM HARİKADIR"



İngiliz oyuncu Cole Palmer, Enzo Maresca'nın bu sözlerine dikkat çeken bir cevap verdi.



Palmer, "Dürüst olmak gerekirse onun oyununu pek takip etmedim. Herkes onun harika bir oyuncu olduğunu söylüyor, bu yüzden Maresca'ya teşekkür ediyorum. Zola'nın bir FIFA ikono olduğunu biliyorum. Eminim iyi bir oyuncudur." diye konuştu.



22 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon çıktığı 11 maçta 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.



