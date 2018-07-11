Cocu'dan net mesaj: ''Burada patron benim''

Takımda kalmasını isterim" açıklamasıyla Volkan Demirel'le sözleşme yenilenmesini sağlayan Hollandalı teknik adam, diğer futbolculara da aba altından sopa gösterdi. Cocu "Hiç kimse ismine, geçmişine güvenmesin. Bu takımda kimin kalacağını, kimin oynayacağını kamp performansları belirleyecek" diye konuştu.Geçen sezon tepki alan Hasan Ali, Aatıf ve Ozan'la özel görüşen Cocu "Her şey geçmişte kaldı. Umutsuzluğa kapılmayın" sözleriyle oyuncularına moral aşıladı.Hollandalı hoca, İsviçre seferi öncesi Comolli ile görüşerek, transferde aceleci davranmak istemediğini belirtti. Golcü arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin diğer mevkiler için acele etmeyeceği, son kararın kamp ardından verileceği belirtildi.