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Cocu'dan net mesaj: ''Burada patron benim''

Fenerbahçe'de futbolun başındaki isim olarak sportif direktör Damien Comolli görülüyor ama teknik direktör Phillip Cocu, oyuncularına "Patron benim" mesajı vermekten çekinmiyor.

Kaynak: Türkiye
Cocu'dan net mesaj: ''Burada patron benim''
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11 Temmuz 2018 06:42
Takımda kalmasını isterim" açıklamasıyla Volkan Demirel'le sözleşme yenilenmesini sağlayan Hollandalı teknik adam, diğer futbolculara da aba altından sopa gösterdi. Cocu "Hiç kimse ismine, geçmişine güvenmesin. Bu takımda kimin kalacağını, kimin oynayacağını kamp performansları belirleyecek" diye konuştu.

Transferde frene basıldı
Geçen sezon tepki alan Hasan Ali, Aatıf ve Ozan'la özel görüşen Cocu "Her şey geçmişte kaldı. Umutsuzluğa kapılmayın" sözleriyle oyuncularına moral aşıladı.

Hollandalı hoca, İsviçre seferi öncesi Comolli ile görüşerek, transferde aceleci davranmak istemediğini belirtti. Golcü arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin diğer mevkiler için acele etmeyeceği, son kararın kamp ardından verileceği belirtildi.

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