LA Clippers'ın, yeni arenası Intuit Dome'da siftahını 23 Ekim'de Phoenix Suns'a karşı oynayacağı karşılaşmayla yapacağı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Clippers'ın yeni arena Intuit Dome'daki ilk normal sezon maçını, 23 Ekim tarihinde Suns'a karşı oynayacağını duyurdu.



Clippers, 1999-00 sezonundan beri Los Angeles Lakers ile Crypto.com Arena'yı (Staples Center) paylaştıktan sonra, geçtiğimiz yıllarda Inglewood'da kendi arenasını inşa etmeye başlamıştı.



Inuit Dome ayrıca 2026 NBA All-Star Maçı'na ve 2028 Yaz Olimpiyatları sırasında basketbol maçlarına ev sahipliği yapacak.



2 milyar dolara mal olan yeni arena, takım sahibi Steve Ballmer tarafından özel olarak finanse edilmişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU