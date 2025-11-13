13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
20:00
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
20:00
13 Kasım
Norveç-Estonya
20:00
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
22:45
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
22:45
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
22:45
13 Kasım
Moldova-İtalya
22:45
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
22:45
13 Kasım
Nijerya-Gabon
19:00

Clippers'ta Bradley Beal sezonu kapattı

Los Angeles Clippers guardı Bradley Beal, kalçasındaki kırık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

calendar 13 Kasım 2025 11:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Los Angeles Clippers guardı Bradley Beal, kalçasındaki kırık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Beal, kalça kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat olacak ve sezonu kapattı.

Beal'in menajeri Mark Bartelstein (Priority Sports), ESPN'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"Son birkaç gün içinde ülke genelinde birçok doktor ve uzmanla birlikte Clippers sağlık ekibiyle detaylı bir değerlendirme yaptık. Hepimiz, ameliyatın Brad'in tam ve eksiksiz bir şekilde iyileşmesini sağlayacağı konusunda hemfikir olduk."

32 yaşındaki guard, bu sezon Clippers formasıyla yalnızca 6 maçta görev aldı ve ortalama 8.2 sayı ile 1.7 asist üretti.
Phoenix Suns'tan ayrılarak Clippers ile 2 yıl, 11 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayan Beal'in kontratında gelecek sezon için oyuncu opsiyonu bulunuyor.

13 yıllık NBA kariyerinde (2012–2025) Washington Wizards ve Phoenix Suns formaları giyen Beal, toplam 801 maçta 21.5 sayı, 4.1 ribaund ve 4.3 asist ortalamaları yakaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
