Los Angeles Clippers guardı Bradley Beal, kalçasındaki kırık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Beal, kalça kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat olacak ve sezonu kapattı.Beal'in menajeri Mark Bartelstein (Priority Sports), ESPN'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:32 yaşındaki guard, bu sezon Clippers formasıyla yalnızca 6 maçta görev aldı ve ortalama 8.2 sayı ile 1.7 asist üretti.Phoenix Suns'tan ayrılarak Clippers ile 2 yıl, 11 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayan Beal'in kontratında gelecek sezon için oyuncu opsiyonu bulunuyor.13 yıllık NBA kariyerinde (2012–2025) Washington Wizards ve Phoenix Suns formaları giyen Beal, toplam 801 maçta 21.5 sayı, 4.1 ribaund ve 4.3 asist ortalamaları yakaladı.