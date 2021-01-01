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Clippers pes etmedi, Jazz'e karşı seriyi 2-1'e getirdi

LA Clippers, Staples Center'da oynanan Batı Konferansı yarı final serisinin 3. maçında, Utah Jazz'ı 132-106 mağlup ederek seriyi 2-1'e getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers, Staples Center'da oynanan Batı Konferansı yarı final serisinin 3. maçında, Utah Jazz'ı 132-106 mağlup ederek seriyi 2-1'e getirdi.

Kawhi Leonard, Clippers'a 34 sayı, 12 ribaund, beş asist, iki top çalma ve bir blokla liderlik ederken, Paul George 31 sayı, 5 asist, 3 ribaund ve 1 top çalma kaydetti. Nicolas Batum 17 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma ile oynarken, Reggie Jackson da aynı şekilde 17 sayı bularak, ayrıca 3 asist, 1 ribaund ve 1 top çalma ile maçı tamamladı.

Jazz'de Donovan Mitchell 30 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma ile takımının en skoreri olurken, Joe Ingles 19 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma kaydetti. Jordan Clarkson 14 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 1 top çalma ile maçı tamamlarken, Rudy Gobert ve Royce O'Neale 12'şer sayı kaydettiler.

İki takım Pazartesi gecesi 4. maç için Staples Center'da yeniden bir araya gelecekler.


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