Cizre Belediyespor, TÜRŞAD deplasmanında galip

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Cizre Belediyespor, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-1 mağlup etti.
Salon: Bitlis Adilcevaz
Hakemler: Saadettin Deneri, Sema Kayıkçı
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, İzzet Alp Akkuş, Görkem Sertel, Mert Nevzat Güneş)
Cizre Belediyespor: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov, Ömer Furkan Dur (Semih Çelik, Andaç Kapan, Muhammed Ertuğrul, Hilmi Şahin)
Setler: 23-25, 25-23, 22-25, 20-25
Süre: 117 dakika (30, 32, 26, 29)
Salon: Bitlis Adilcevaz
Hakemler: Saadettin Deneri, Sema Kayıkçı
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, İzzet Alp Akkuş, Görkem Sertel, Mert Nevzat Güneş)
Cizre Belediyespor: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov, Ömer Furkan Dur (Semih Çelik, Andaç Kapan, Muhammed Ertuğrul, Hilmi Şahin)
Setler: 23-25, 25-23, 22-25, 20-25
Süre: 117 dakika (30, 32, 26, 29)
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