City, 4. lig takımının umutlarını 3 dakikada yıktı

FA Kupası'nın 4. turunda Cheltenham ile Manchester City karşı karşıya geldi. City, maçı 3-1 kazanarak tur atladı.
Cheltenham'ın golü 59. dakikada Alfie May'den geldi. Manchester City'nin golleri ise 81. dakikada Phil Foden, 84. dakikada Gabriel Jesus ve 90+4'te Ferran Torres'ten geldi.
İngiltere'de 4. lig seviyesinde olan Cheltenham 81. dakikasına önde girdiği maçı kaybederek, FA Kupası'na veda etti.
Manchester City, FA Kupası'nın 5. turunda Swansea City ile deplasmanda karşılaşacak.
Cheltenham'ın golü 59. dakikada Alfie May'den geldi. Manchester City'nin golleri ise 81. dakikada Phil Foden, 84. dakikada Gabriel Jesus ve 90+4'te Ferran Torres'ten geldi.
İngiltere'de 4. lig seviyesinde olan Cheltenham 81. dakikasına önde girdiği maçı kaybederek, FA Kupası'na veda etti.
Manchester City, FA Kupası'nın 5. turunda Swansea City ile deplasmanda karşılaşacak.