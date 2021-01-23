City, 4. lig takımının umutlarını 3 dakikada yıktı

FA Kupası'nın 4. turunda Cheltenham ile Manchester City karşı karşıya geldi. City, maçı 3-1 kazanarak tur atladı.



Cheltenham'ın golü 59. dakikada Alfie May'den geldi. Manchester City'nin golleri ise 81. dakikada Phil Foden, 84. dakikada Gabriel Jesus ve 90+4'te Ferran Torres'ten geldi.



İngiltere'de 4. lig seviyesinde olan Cheltenham 81. dakikasına önde girdiği maçı kaybederek, FA Kupası'na veda etti.



Manchester City, FA Kupası'nın 5. turunda Swansea City ile deplasmanda karşılaşacak.



