City, 4. lig takımının umutlarını 3 dakikada yıktı

FA Kupası'nın 4. turunda Cheltenham ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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City, 4. lig takımının umutlarını 3 dakikada yıktı
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23 Ocak 2021 22:28
FA Kupası'nın 4. turunda Cheltenham ile Manchester City karşı karşıya geldi. City, maçı 3-1 kazanarak tur atladı.

Cheltenham'ın golü 59. dakikada Alfie May'den geldi. Manchester City'nin golleri ise 81. dakikada Phil Foden, 84. dakikada Gabriel Jesus ve 90+4'te Ferran Torres'ten geldi.

İngiltere'de 4. lig seviyesinde olan Cheltenham 81. dakikasına önde girdiği maçı kaybederek, FA Kupası'na veda etti.

Manchester City, FA Kupası'nın 5. turunda Swansea City ile deplasmanda karşılaşacak. 



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