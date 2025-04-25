Beşiktaş'ın tecrübeli santrforu Ciro Immobile, sahalarında Hatayspor'u 5-1 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"FENERBAHÇE MAÇINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"
Deneyimli santrfor, ligin son bölümüne dikkat çekerek, "Son haftalar yaklaşıyor, son haftalar çok önemli. Gelecek hafta Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugün iyi bir mentalite gösterdik. Sonuçlar istediğimiz gibi gitmedi ama sezonun son bölümünü iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.
"ZOR ZAMANLAR GEÇİRDİM"
Attığı gollerin kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Immobile, "Çok mutluyum. Benim için, bir santrfor için goller atmak çok önemliydi. Ben de zor zamanlar geçirdim. Hakkımda gerçek olmayan şeyler konuşuldu ama hem kendim hem de takım için mutluyum" ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE MAÇI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
İtalyan oyuncu, Fenerbahçe derbisine de özel olarak hazırlandıklarını belirterek, "Bu sezon en iyi maçlarımızı büyük rakiplere karşı oynadık. Fenerbahçe maçı bizim için çok önemli olacak. Kazanmak bizim için değerli. Önümüzde 9 gün var ve bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.
Ciro Immobile'den Fenerbahçe açıklaması!
Beşiktaş'ta Hatayspor karşısında hat-trick yapan İtalyan golcü Ciro Immobile, maç sonrası konuştu.
Beşiktaş'ın tecrübeli santrforu Ciro Immobile, sahalarında Hatayspor'u 5-1 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
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