Ciro Immobile, 2 ay yok!

Bologna'ya golcü futbolcusu Ciro Immobile'den kötü haber geldi.
Bologna'nın Roma ile oynadığı sezonun ilk maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan İtalyan futbolcu, sakatlığı nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalacak.
Bologna'ya transferinden önce geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen 36 yaşındaki deneyimli golcü, siyah-beyazlılarda 41 maçta 19 gol attı ve 4 asist yaptı.
Bologna'nın Roma ile oynadığı sezonun ilk maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan İtalyan futbolcu, sakatlığı nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalacak.
Bologna'ya transferinden önce geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen 36 yaşındaki deneyimli golcü, siyah-beyazlılarda 41 maçta 19 gol attı ve 4 asist yaptı.