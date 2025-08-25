25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Ciro Immobile, 2 ay yok!

Bologna'da sakatlığı bulunan Ciro Immobile, 2 ay sahalardan uzak kalacak.

calendar 25 Ağustos 2025 16:31
Bologna'ya golcü futbolcusu Ciro Immobile'den kötü haber geldi.

Bologna'nın Roma ile oynadığı sezonun ilk maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan İtalyan futbolcu, sakatlığı nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Bologna'ya transferinden önce geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen 36 yaşındaki deneyimli golcü, siyah-beyazlılarda 41 maçta 19 gol attı ve 4 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
