Çim Hokeyi Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu

Gaziantep'te kampa giren Hokey A Milli Takımı, 3-6 Temmuz'da Polonya'da düzenlenecek Avrupa 5S Hokey Şampiyonası'nda birincilik kupasını hedefliyor.



Kentteki çim hokeyi tesislerinde kampa giren milli takım oyuncuları, günde çift idman yaparak hazırlıklarına devam ediyor.



Milli Takım Başantrenörü Mahmut Yunus Cengiz önderliğinde ısınma, pas, top sürme ve oyun taktikleri üzerinde çalışan milliler, gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti.



Başantrenör Cengiz, AA muhabirine, Avrupa 5S Hokey Şampiyonası'nın bu yıl ikincisinin düzenlendiğini anımsattı.



Çalışmalara 23 Haziran Pazar günü başladıklarını dile getiren Cengiz, 1 Temmuz'da çalışmalarını tamamlayıp Polonya'ya gideceklerini ifade etti.



Oyuncuların sıkı bir kamp dönemi geçirdiğini ifade eden Cengiz, şunları kaydetti:



"1 Temmuz'da yolculuğumuz başlayacak. Çalışmalara 23 sporcuyla başladık. Şu an ana kadromuzu oluşturduk ve sporcu sayımızı 10'a düşürdük. Çalışmalarımız fiziksel ve taktiksel bir şekilde başladı ve iyi şekilde de devam ediyor hedefimize yönelik. Çünkü hedeflerimizi yukarıda tutuyoruz ve çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Ana hedefimiz bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak ve şampiyon olmak."



Turnuvaya 12 ülkenin katılacağını ve tek hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Cengiz, oyuncularının bunu başaracak güce ve inanca sahip olduğunu söyledi.



Genç oyunculardan kurulu bir takım olduklarını anlatan Cengiz, "İnşallah hedefimiz şampiyonluk. Şampiyon olarak ülkemizi dünya şampiyonasına da dahil etmek istiyoruz. Çünkü orada yapılacak şampiyonada ilk üçe girecek ülkeler dünya şampiyonasına katılacak. Biz de şampiyon olmak, ardından dünya şampiyonasına katılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



- Kaptan Onur Açıkgöz: "İyi bir şekilde kenetlendik"



Takım kaptanı Onur Açıkgöz ise şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade etti.



Kupayı Türkiye'ye getirmek istediklerini belirten Açıkgöz, "Umarım ülkemize bu kupayı kazandırıp döneceğiz. Vatanımızı, bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Takım içerisindeki uyum, atmosfer çok iyi. İyi bir şekilde kenetlendik. Pazartesi yola çıktıktan sonra Polonya'da hakkını verip geleceğiz inşallah." diye konuştu.









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