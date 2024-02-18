Cihat Arslan: 'Maç fazlasıyla ortadaydı'

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Kocaelispor'a karşı zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, rakiplerinin geçiş hücumlarında etkili bir takım olduğunu söyledi.



Kocaelispor'un savunmaya geçişlerde sıkıntı yaşayabildiğini ifade eden Arslan, kendilerinin de antrenmanlarda bu duruma karşı çalışmalar yaptığını kaydetti.



Arslan, kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Kazandığınız zaman doğrular yerine gelmiş oluyor. Kaybetseydik biz bunları yapamamış olacaktık. Yani bugün öyle görmek lazım. Yani biz yüzde 100 bu maçı hak ettik, yani öyle de değil. Maç ortada, biraz stresliydi de Kocaelispor. Normal olarak son haftadan gelen bir stresi vardı. O stres onlarda daha baskın oldu. Biz en azından stresimizi attık. Yani öyle görmek lazım maçı. Hatasıyla, sevabıyla görmek lazım." diye konuştu.



