29 Temmuz
Kairat Almaty-KuPS Kuopio
18:00
29 Temmuz
Drita-Kopenhag
21:00
29 Temmuz
Dynamo Kiev-Hamrun Spartans
21:00
29 Temmuz
Zrinjski Mostar-Slovan Bratislava
22:00
29 Temmuz
FK Crvena Zvezda-Lincoln Red Imps FC
22:00
29 Temmuz
Iberia 1999-Levadia Tallinn
19:00
29 Temmuz
Differdange -TNS
21:00
29 Temmuz
Inter Club d'Escaldes-O.Ljubljana
21:30

Chiesa'dan Jose Mourinho'nun davetine ret!

İtalya'ya dönmek isteyen Federico Chiesa, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye davetine olumsuz yaklaştı.

calendar 29 Temmuz 2025 14:24
Fotoğraf: X.com
Chiesa'dan Jose Mourinho'nun davetine ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu Federico Chiesa ile ilgili İtalya'dan dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Football Italia'nın haberine göre; Chiesa, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun davetine olumsuz yanıt verdi. 27 yaşındaki yıldız, 2026 Dünya Kupası öncesi düzenli forma giyebileceği bir İtalyan kulübüne gitmeyi hedeflediği kaydedildi.

LIVERPOOL'DA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Geçtiğimiz yaz Juventus'tan Liverpool'a 15 milyon euro karşılığında transfer olan yıldız kanat oyuncusu, İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamadı.

51 kez İtalya Milli Takımı formasını giyen kanat oyuncusu, Liverpool'da ilk 11'e girmekte zorlandı. Merseyside ekibi aynı bedelle oyuncuyu elden çıkarmaya hazır.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.