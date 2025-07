Cherno More - Başakşehir: Muhtemel 11'ler

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Bulgaristan'ın Razgrad kentinde yer alan Ludogorets Arena'da oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.TRT 1'den naklen yayınlanacak mücadeleyi Bosna Hersekli hakem Luka Bilbija yönetecek.Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu-lacivertli futbol takımı, büyük hedefler koyduğu 2025-2026 sezonunda çıkacağı ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.Rövanş karşılaşması, 31 Temmuz Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşacak iki takım arasında oynanacak müsabakaların sonucunda rakibine üstünlük sağlayan taraf, üçüncü eleme turuna yükselecek.Iliev, Donchev, Drobarov, Atanasov, Dani Martin, Panayotov, Berk Orhan Beyhan, Chandavrov, Milushev, Zlatev, Celso Sidney.Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Berat, Yusuf, Ömer Ali, Crespo, Brnic, Nuno Da Casto.İstanbul Başakşehir, 2025-2026 sezonundaki ilk resmi müsabakasını Cherno More ile yapacak.Turuncu-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 7-17 Temmuz'da Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde yaptığı kampta oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.Almanya temsilcileri Eintracht Braunschweig ile 0-0 berabere kalan ve Fortuna Düsseldorf'u 1-0 yenen Başakşehir, Avusturya ekibi Reichenau'yu da 4-1 mağlup etti.Başakşehir, Avrupa kupalarında Bulgaristan temsilcilerine karşı 3. maçını oynayacak.Turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Ludogorets ile 2 kez karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan maç 0-0 sonuçlanırken, Bulgaristan yapılan mücadeleyi ise Başakşehir 2-1 kazandı.Başakşehir'in yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı 4 futbolcu, UEFA listesinde yer aldı.Eldor Shomurodov, Davie Selke, Nuno Da Costa ve Onur Bulut, teknik direktör Çağdaş Atan'ın görev vermesi halinde turuncu-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak.İstanbul Başakşehir'in Cherno More müsabakaları için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz DilmenDefans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız DilekBerat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Ivan BrnicDavie Selke, Nuno Da Costa, Eldor ShomurodovEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Bulgaristan ekibi Cherno More ile deplasmanda karşılaşacak Başakşehir, Avrupa'da 63. maçına çıkacak.Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 62 maçta 23 galibiyet, 16 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.Bu müsabakalarda 91 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 88 gole engel olamadı.Tarihinde 9. kez Avrupa'da sahne alacak Başakşehir, 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.Turuncu-lacivertli takım, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele etti.Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 13. müsabakasına çıkacak.Turuncu-lacivertliler, Atan ile geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.Söz konusu müsabakalarda 24 kez ağları sarsan Başakşehir, kalesinde ise 13 gol gördü.Başakşehir'in Avrupa kupalarında "İlk"leri şöyle:İlk maç: AZ Alkmaar-Başakşehir: 2-0 (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (30 Temmuz 2015)İlk kez tur atlama: Rijeka-Başakşehir: 2-2 (0-0) (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (4 Ağustos 2016)İlk galibiyet: Başakşehir-Club Brugge: 2-0 (UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu) (2 Ağustos 2017)En farklı galibiyet: Başakşehir-La Fiorita: 6-1 (Konferans Ligi 2. eleme turu) (25 Temmuz 2024)En farklı mağlubiyet: Celje-Başakşehir: 5-1 (Konferans Ligi grup aşaması) (24 Ekim 2024), PSG-Başakşehir: 5-1 (Şampiyonlar Ligi grup aşaması) (9 Aralık 2020), Roma-Başakşehir: 4-0 (Avrupa Ligi grup aşaması) (19 Eylül 2019)En çok maça çıkan: Edin Visca (22)En çok gol atan: Edin Visca (11)