Adana Demirspor'un yeni transferleri Cherif Ndiaye ve Yıldırım Mert Çetin, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Kulübe katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Ndiaye, "Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Çok iyi oyuncular var. Kaliteli karakterler var. Önümüzdeki maç çok önemli. Çok zor bir maç olacak ama rakipten daha fazla ihtiyacımız olan 3 puanı almak için hazır olduğumuza inanıyorum. Biraz antrenman eksiğim vardı. Kapatmaya çalışıyorum. Fırsat verilirse sahada canımı verircesine çalışırım. Taraftarlarımızın son maçtaki desteğine hayran oldum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.



'KENDİMİ KANITLAYIP AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYORUM'



Yeniden Türkiye'de top koşturacağı için mutlu olduğunu belirten savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin ise, kulüpte bir aile havası olduğunu, bunun da başarıyı getirdiğini söyledi. Fenerbahçe maçının çok önemli olduğunun altını çizen Çetin, "Zor bir maça çıkıyoruz. Rakibimizin gücünün farkındayız ama hedefi olan bir takımlar her maça 3 puan için çıkar" dedi.



Adana Demirspor tercihinde Montella'nın etkisinin büyük olduğunu dile getiren Çetin, "Montella hocam bir Roma efsanesi. Ben de orada oynadım. Taktiksel anlamda yakın gördüğüm için burayı tercih ettim. Genç bir oyuncuyum. Kendimi tekrardan kanıtlayıp Avrupa'ya dönmek istiyorum. Ayrıca taraftarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.





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