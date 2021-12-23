Cherif Ndiaye: "Kalbimizi sahaya koyduk, olmadı!"

Göztepe'nin santrfor oyuncusu Cherif Ndiaye, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cherif Ndiaye: 'Kalbimizi sahaya koyduk, olmadı!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Aralık 2021 22:18
Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Göztepe'de takımının tek golünü atan Cherif Ndiaye, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Puan alamamalarının üzücü olduğunu söyleyen golcü oyuncu, "Kelimeleri bulamıyorum, çok üzgünüz. Ruhumuzu ve kalbimizi sahaya koyduk. Puan alamadan gidiyoruz çok yazık oldu. Umarım emeklerimizin karşılığını alacağız." dedi.

Penaltı anını anlatan Ndiaye "Soner penaltıyı atacağına inanmıştı, böyle şeyler olabiliyor. Bir sonraki maça odaklanacağız ve elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.