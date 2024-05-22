Chelsea yeni teknik direktör adaylarını belirledi

Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran Chelsea, Kieran McKenna, Enzo Maresca ve Thomas Frank üçlüsünden birini takımın başına getirmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Chelsea yeni teknik direktör adaylarını belirledi
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22 Mayıs 2024 21:32
Şok bir hamle ile Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran Chelsea yeni teknik direktörü için arayışlarına hız verdi.

3 ADAY BELİRLENDİ

The Athletic'te yer alan habere göre Chelsea yönetimi, Leicester City teknik direktörü Enzo Maresca, Ipswich Town teknik direktörü Kieran McKenna ve Brentford teknik direktörü Thomas Frank'i adaylar olarak belirledi.

Haberin detaylarında önceliğin Ipswich Town teknik direktörü Kieran McKenna ve Enzo Maresca olduğu söylenirken, Thomas Frank'in üçüncü alternatif olduğu iddia edildi.

Chelsea'nin kısa bir süre içerisinde yeni teknik direktörünü de açıklaması bekleniyor.

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