Chelsea, Southampton'ı 4 golle geçti!

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Chelsea, Southampton'ı 4-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea, Southampton'ı 4 golle geçti!
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26 Şubat 2025 01:12
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Chelsea ile Southampton karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan mücadelede Chelsea, Southampton'ı 4-0'lık skorla mağlup etti.

Chelsea'nın golleri; Christopher Nkunku, Pedro Neto, Levi Colwill ve Marc Cucurella'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, Premier Lig'de 2 maç aradan sonra galip geldi ve ligde 4. sıraya yükseldi.

Southampton ise 9 puanla ligin son sırasında bulunuyor.


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