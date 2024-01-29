Chelsea'den flaş Karim Benzema kararı

Chelsea, Suudi Arabistan'da yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ayrılmak isteyen Karim Benzema transferinden vazgeçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Chelsea'den flaş Karim Benzema kararı
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29 Ocak 2024 18:05
Son güncelleme 29 Ocak 2024 18:06
Suudi Arabistan'da yaşadığı sıkıntılar sebebiyle Al-Ittihad'dan ayrılmak isteyen Karim Benzema'ya, İngiliz devinden kötü haber geldi.

MAAŞI SEBEBİYLE VAZGEÇİLDİ

The Athletic'de yer alan habere göre Chelsea, Karim Benzema transferinden çekildi.

Haberin detaylarında Chelsea'nin bu transferden Benzema'nın yaşı ve maliyeti sebebiyle çekildiği ve önceliğini daha genç futbolculara vermek istediği söylendi.

20 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Al-Ittihad formasıyla 20 resmi maça çıkan Karim Benzema bu karşılaşmalarda 12 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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