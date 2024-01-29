Chelsea'den flaş Karim Benzema kararı

Suudi Arabistan'da yaşadığı sıkıntılar sebebiyle Al-Ittihad'dan ayrılmak isteyen Karim Benzema'ya, İngiliz devinden kötü haber geldi.



MAAŞI SEBEBİYLE VAZGEÇİLDİ



The Athletic'de yer alan habere göre Chelsea, Karim Benzema transferinden çekildi.



Haberin detaylarında Chelsea'nin bu transferden Benzema'nın yaşı ve maliyeti sebebiyle çekildiği ve önceliğini daha genç futbolculara vermek istediği söylendi.



20 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Al-Ittihad formasıyla 20 resmi maça çıkan Karim Benzema bu karşılaşmalarda 12 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.



