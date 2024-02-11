Chelsea'de veda kararı!

Chelsea, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Thiago Silva ile yola devam etmeyi düşünmüyor.



Guardian'da yer alan habere göre, İngiliz ekibinin eylül ayında 40 yaşına girecek deneyimli savunma oyuncusuna yeni bir sözleşme önermeyeceği belirtildi.



Chelsea'nin, Silva'ya saygı duyduğu ve mümkün olan en iyi şekilde yolları ayırmak istediği aktarıldı.



2020 yılından bu yana Chelsea forması giyen Thiao Silva, İngiliz ekibinde 145 maça çıktı ve 8 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.



