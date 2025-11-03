03 Kasım
Charania: "Ja Morant takas piyasasında yakından izleniyor"

ESPN muhabiri Shams Charania'ya göre, ligin birçok takımı Memphis Grizzlies ile Ja Morant arasındaki ilişkileri yakından takip ediyor.

calendar 03 Kasım 2025 12:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Charania: 'Ja Morant takas piyasasında yakından izleniyor'
Memphis Grizzlies, 2025-26 sezonunun başında yeni bir krizin eşiğine geldi. Takımın yıldız oyun kurucusu Ja Morant, "takım içi disipline aykırı davranış" nedeniyle bir maç ceza aldı.

Memphis Grizzlies, 2025-26 sezonunun başında yeni bir krizin eşiğine geldi. Takımın yıldız oyun kurucusu Ja Morant, "takım içi disipline aykırı davranış" nedeniyle bir maç ceza aldı.

Charania, SportsCenter'a yaptığı açıklamada, "Lig genelinde birçok takım, Ja Morant ile Grizzlies yönetimi arasındaki ilişkinin durumunu dikkatle izliyor," dedi.


Morant'in cezası, Los Angeles Lakers karşısında alınan yenilginin ardından geldi. Yıldız oyuncu, maç sonu açıklamalarında başantrenör Tuomas Iisalo ve teknik ekibi eleştiren ifadeler kullanmıştı.

Her ne kadar Memphis yönetimi bu olayın geride bırakılmasını istese de Charania'nın yorumları, bazı takımların olası bir gerilimin sürmesi halinde takas fırsatlarını değerlendirmeye hazırlandığını gösteriyor.

Morant, cezası öncesinde takımının oynadığı altı maçın tamamında forma giymişti. Bu süreçte 20.8 sayı, 6.7 asist ve 3.3 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

