Chamberlain: "Bu şekilde kaybetmek üzücü"

Beşiktaş forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Chamberlain: 'Bu şekilde kaybetmek üzücü'
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10 Mart 2025 22:50
Beşiktaş forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan İngiliz futbolcu, şu sözleri kullandı;

"Maç 1-0 olduktan sonra ikinci ve üçüncü golü atmalıydık. Sonrasında rakip bizi cezalandırdı. Gaziantep FK ceza sahasını iyi savundu ve yakaladıkları fırsatları değerlendirdiler. Bu şekilde kaybetmek üzücü oluyor. Kendi ceza sahamızda ve rakip ceza sahasında istediğimiz kaliteyi gösteremedik."

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