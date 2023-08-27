Ceyhun Kazancı'nın yerine iki aday

Beşiktaş'ta geçtiğimiz ay görevinden ayrılan Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yerine iki aday belirledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ceyhun Kazancı'nın yerine iki aday
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27 Ağustos 2023 11:11
Son güncelleme 27 Ağustos 2023 11:24
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile sportif direktör Ceyhun Kazancı arasında transfer anlaşmazlığı yaşandığı iddia edilmiş ve bu anlaşmazlık da iki taraf arasındaki iplerin kopmasına neden olmuştu.

Ceyhun Kazancı'yı kamp kafilesinden çıkaran Şenol Güneş'in kendisiyle çalışmaya sıcak bakmadığı iddia edilmiş ve sonrasında yollar ayrılmıştı.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Teknik direktör Şenol Güneş'i rahatsız etmeyecek bir profil arayan yönetimin, 'Futbol İdari Direktörlüğü' için eski futbolcusu Gökhan İnler ve TFF'den Numan Akpınar ile görüşeceği öğrenildi.

39 yaşındaki Gökhan İnler 2016-2017 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giymişti.

Numan Akpınar ise TFF 2.Lig ve 3.Lig koordinatörlüğü görevini yapmıştı.

 

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