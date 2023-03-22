CEV Challenge Kupası'nda şampiyon Reale Mutua Fenera Chieri

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası finali rövanşında Romanya'nın CSM Lugoj takımını 3-0 yenen İtalya ekibi Reale Mutua Fenera Chieri, şampiyon oldu.
Romanya'nın Timişoara kentindeki Constantin Jude Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-21'lik setlerle 3-0 kazanan Reale Mutua Fenera Chieri, kupa tarihindeki ilk şampiyonluğunu yaşadı.
Reale Mutua Fenera Chieri, İtalya'daki ilk maçı da 3-0 kazanmıştı.
Öte yandan Türk hakem Burhan İlhan, müsabakada başhakem olarak görev yaptı.
Romanya'nın Timişoara kentindeki Constantin Jude Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-21'lik setlerle 3-0 kazanan Reale Mutua Fenera Chieri, kupa tarihindeki ilk şampiyonluğunu yaşadı.
Reale Mutua Fenera Chieri, İtalya'daki ilk maçı da 3-0 kazanmıştı.
Öte yandan Türk hakem Burhan İlhan, müsabakada başhakem olarak görev yaptı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ