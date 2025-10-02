Cesc Fabregas'tan Zirkzee'ye kanca!

Manchester United'ın Hollandalı forveti Joshua Zirkzee, ocak ayında takımdan ayrılabilir.



İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Serie A ekibi Como, 24 yaşındaki golcü için girişimlere hazırlanıyor.



Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas, kulübün projesinde Zirkzee'yi hücum hattına ideal bir takviye olarak görüyor. Manchester United'ın da oyuncu için kiralık ya da bonservisli ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor.



Serie A'da üst sıraları hedefleyen Como, devre arasında kadrosunu güçlendirerek çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.



