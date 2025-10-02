02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
1-010'
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
0-09'
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
0-09'
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
1-010'
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
1-010'
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
0-09'
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
0-09'
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
0-09'
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
0-09'
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
0-010'
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
0-19'
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
0-010'
02 Ekim
Celtic-Braga
0-010'
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
0-08'
02 Ekim
FCSB-Young Boys
0-010'
02 Ekim
Bologna-Freiburg
0-010'
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Cesc Fabregas'tan Zirkzee'ye kanca!

İtalyan ekibi Como, Manchester United forması giyen Joshua Zirkzee ile ilgileniyor.

calendar 02 Ekim 2025 19:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Cesc Fabregas'tan Zirkzee'ye kanca!
Manchester United'ın Hollandalı forveti Joshua Zirkzee, ocak ayında takımdan ayrılabilir.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Serie A ekibi Como, 24 yaşındaki golcü için girişimlere hazırlanıyor.

Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas, kulübün projesinde Zirkzee'yi hücum hattına ideal bir takviye olarak görüyor. Manchester United'ın da oyuncu için kiralık ya da bonservisli ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor.

Serie A'da üst sıraları hedefleyen Como, devre arasında kadrosunu güçlendirerek çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
