Cenk Tosun için sezon yeniden başladı

Ümraniyespor karşısında alınan 5-2'lik farklı galibiyette en büyük pay sahiplerinin başında Cenk Tosun geldi. Valerien Ismael döneminde Süper Lig'de 10 maçta da sonradan oyuna giren Cenk'i teknik direktör Şenol Güneş, geldiği gibi ilk 11'e koydu.



31 yaşındaki forvet, 90 dakika sahada kaldığı mücadeleye 2 gol ve 1 asistle damgasını vururken; 2017 Haziran'daki Ankaraspor maçından sonra ilk kez ligde hem gol hem de asist katkısı verdi. Cenk, 5'te penaltıdan ağların salladı ve lig kariyerindeki son 10 penaltının da tamamını gole çevirirken, 5 yıl sonra ilk kez penaltıdan gol attı. 33'te Cenk, Weghorst'un golünde pası veren isimdi.



Vodafone Park'ta adeta şov yapan Milli futbolcu, 62'de de Redmond'un sağdan ortasında kafayla fileleri havalandırdı ve 5 yıl sonra kafayla gol sevinci yaşadı. 15 Şubat 2021'de Gençlerbirliği'ne karşı alınan 3-0'lık (d) galibiyetin ardından ilk kez bir lig maçında iki gol birden kaydeden tecrübeli forvet, maç boyunca üç kez şut çekti ve bunların 2'sini golle sonuçlandırdı.



"DAHA İYİ OLACAĞIZ"



Maçın ardından Cenk, "Güneş doğdu. İyi bir başlangıç oldu. Hocayla 1 idmana çıkabildik. Gün geçtikçe daha iyi olacağız. Yine hatalar yaptık. Çok pozisyon verdik. Bu maçı analiz edip derbiye en iyi şekilde hazırlanacağız. Weghorst'la iyi anlaşıyoruz. Yorgunum ama bu güzel bir yorgunluk." yorumunu yaptı.





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