Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği başarılı performansla yurt dışından çok sayıda kulübün transfer listesine giren Cenk Tosun, transferiyle ilgili net konuştu.Başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkeden teklifler aldığını belirten 31 yaşındaki forvetdedi.Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 13 gol atıp 3 asist yapan tecrübeli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 2 karşılaşmada ise 3 gol, 1 asist üretti.