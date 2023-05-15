Cenk Tosun'dan transfer açıklaması

Beşiktaş'ta bu sezonki performansla yurt dışından çok sayıda kulübün transfer listesine giren Cenk Tosun, transferiyle ilgili açıklama yaptı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun'dan transfer açıklaması
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15 Mayıs 2023 09:08
Cenk Tosun
Cenk Tosun
Beşiktaş
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği başarılı performansla yurt dışından çok sayıda kulübün transfer listesine giren Cenk Tosun, transferiyle ilgili net konuştu.

"AYRILMAM İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK"

Başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkeden teklifler aldığını belirten 31 yaşındaki forvet, "Beşiktaş benim yuvam. Birçok ülkeden teklifler geliyor ancak ben ve ailem burada çok mutluyuz. Ayrılmam için hiçbir sebep yok. Sonuna kadar Beşiktaş'ta devam etmeye kararlıyım" dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 13 gol atıp 3 asist yapan tecrübeli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 2 karşılaşmada ise 3 gol, 1 asist üretti. 

 
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