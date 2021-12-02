Cenk Tosun aylar sonra sahaya çıktı

Milli futbolcumuz Cenk Tosun, 85. dakikada oyuna girerek uzun süreli sakatlığını atlatarak bu sezon ilk kez resmi bir maçta forma giydi.



Liverpool'un Everton deplasmanına konuk olduğu derbi maçta oyuna giren Cenk Tosun böylelikle yeniden sağlığına kavuşarak sahalara dönmüş oldu.



'Tosun Paşa'nın devre arasında Beşiktaş'a yeniden transfer olması için görüşmelerin yapıldığı biliniyor.



Everton ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun, Ocak 2018'de 22.5 milyon euro karşılığı Beşiktaş'tan transfer olmuştu. Cenk Tosun, Premier Lig'de oynadığı 54 maçta 10 gol atıp 3 asist yaptı.





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