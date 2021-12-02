Cenk Tosun aylar sonra sahaya çıktı

Cenk Tosun, 7 aylık tedavi süreci sonrası ilk kez Liverpool ile oynanan Merseyside derbisinde süre aldı.

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Cenk Tosun aylar sonra sahaya çıktı
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02 Aralık 2021 02:02
Milli futbolcumuz Cenk Tosun, 85. dakikada oyuna girerek uzun süreli sakatlığını atlatarak bu sezon ilk kez resmi bir maçta forma giydi.

Liverpool'un Everton deplasmanına konuk olduğu derbi maçta oyuna giren Cenk Tosun böylelikle yeniden sağlığına kavuşarak sahalara dönmüş oldu.

'Tosun Paşa'nın devre arasında Beşiktaş'a yeniden transfer olması için görüşmelerin yapıldığı biliniyor.

Everton ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun, Ocak 2018'de 22.5 milyon euro karşılığı Beşiktaş'tan transfer olmuştu. Cenk Tosun, Premier Lig'de oynadığı 54 maçta 10 gol atıp 3 asist yaptı.


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