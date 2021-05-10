Cengiz Ünder, Mourinho'nun Roma'sına dönüyor

İngiltere Premier Lig'de Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder sezon sonunda yeniden Roma'ya dönüyor.



Düzenli olarak forma giyemeyen Cengiz Ünder'in 25 milyon euroluk satına alma opsiyonunu kullanmayacak olan Leicester City, milli futbolcuyu kulübü Roma'ya gönderecek.



Jose Mourinho'nun talimatıyla kadrosunda yer alan tüm futbolcuları sezon başı kampında hazır bulunduracak olan Roma, Cengiz Ünder'e de bu şansı verecek.



BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞİKLİK OLABİLİR



Tottenham'dan ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde Roma'nın başına geçen Jose Mourinho, daha önceki takımlarında olduğu gibi baştan aşağı bir değişiklik peşinde.



Birçok oyuncuyla yollarını ayırmayı planlayan Jose Mourinho'nun yeni sezon için hazırladığı transfer listesi de La Gazzetta dello Sport'ta paylaşıldı.



Portekizli hocanın ünlü menajer Jorge Mendes ile yakın temaslar kuracağı belirtilen haberde, Roma'nın 11 oyuncunun peşinde olduğu kaydedildi.



MOURINHO'NUN TRANSFER LİSTESİ



Juan Musso (Udinese)

Rui Patricio (Wolverhampton)

Jose Sa (Olympiakos)

Eric Dier (Tottenham)

Nathan Ake (Manchester City)

Ruben Semedo (Wolverhampton)

Ricardo Pereira (Leicester)

Emile Hojbjerg (Tottenham)

Nemanja Matic (Manchester United)

Juan Mata (Manchester United)

Renato Sanches (Lille)



YARDIMCI EKİBİNE "İÇERİDEN BİRİ"



Öte yandan ekibiyle birlikte çalışmalara başlayacak olan Portekizli hocanın, Roma'yı ve İtalya'yı iyi tanıyan bir kişiyi de yanına alacağı kaydedildi.



Bu bağlamda Roma efsanesi Daniele de Rossi ya da Mourinho'nun Inter'den de öğrencisi olan ve Roma'da 2000-2004 yılları arasında forma giyen Walter Samuel'in de adaylar arasında olduğu belirtildi.







