Cengiz Ünder, eski takım arkadaşı Taner Kahriman için yasta

Ülkemize yasa boğan deprem felakatinde hayatını kaybeden futbolcu Taner Kahriman'ın vefatı özellikle İzmir'deki eski takım arkadaşlarını, antrenörlerini ve futbolseverleri yasa boğdu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 şiddetindeki ilk depremde yıkılan Kahramanmaraş İstiklalspor Tesisleri'nin enkazından yaralı olarak kurtarılıp, hastanede yaşamını yitiren Taner Kahriman, İzmir'de Bucaspor ve Altınordu altyapısında uzun yıllar top koşturdu.

Fransa'da Marsilya forması giyen A Milli futbolcu Cengiz Ünder ile iki kulüpte de takım arkadaşı olan merhum futbolcu yine Hatay'da kaldığı rezidansın enkazından kendi çabalarıyla kurtulan Hataysporlu futbolcu Kerim Alıcı ile hem Bucaspor hem Altınordu'da oynadı. Taner Kahriman, Kerim'in ikizi Samunsporlu Barış Alıcı'nın yanı sıra Erzurumspor'da kiralık oynayan Başakşehirli Alican Özfesli, Muş 1984'te forma giyen Yusuf Acer, Karacabey Belediyespor'da görev yapan Fatih Aktay gibi oyuncularla da iki kulüpte birlikte görev yaptı.

Taner Kahriman, aynı zamanda Altınordu altyapısında İngiltere'de Leicester City forması giyen A Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra İzmir ekibinde görev yapan Yusuf Yalçın Arslan, Hatayspor'un kalesini koruyan Erce Kardeşler ve Eyüpspor'da kiralık olarak top koşturan İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz gibi futbolcularla omuz omuza mücadele etti. Karşıyaka altyapısından yetişen Erdi Kasapoğlu da Karbel Karaköprü Belediyespor'da Taner Kahriman'la birlikte oynadı. 25 yaşında hayata gözlerini yuman Kahriman için eski takım arkadaşları taziye mesajları yayınladı.

Futbolcular eski takım arkadaşları Taner Kahriman için sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlar yaptı. Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da görev yapap kendisi de Hatay'da enkazdan çıkan Kerim Alıcı, "Mekanın cennet olsun canım kadeşim, huzurlar içinde uyu" sözleriyle ikizi Barış ve Taner Kahriman'la birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı. Barış Alıcı, "Canım kardeşim senelerce aynı sofradan yemek yedik. Beraber güldük ağladık. Çok erkendi be Taner'im. Allah mekanının cennet nasip eylesin" ifadelerine yer verdi.

A Milli Takım'ın yıldızı Cengiz Ünder, Taner Kahriman'ın vefatı sonrası, "Taner'im mekanın cennet olsun, çok üzgünüm" mesajını paylaştı. Futbolculardan Fatih Aktay, "Taner'im güzel kardeşim mekkanın cennet olsun, Allah sevdiklerine bizlere sabırlar versin", Alican Özfesli, "Çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun güzel kardeşim benim", Erdi Kasapoğlu, "Efendi, kalbi güzel kardeşim. Seni çok özleyeceğim. Mekanının cennet olsun" mesajlarını yayınladı.

İzmirli teknik direktör Ufuk Kahraman, Bucaspor altyapısında antrenörlüğünü yaptığı Taner Kahriman'ın hem sahada hem de saha dışında çok beyefendi biri olduğunu dile getirdi. Teknik Direktör Kahriman, "9 yaşından beri hocasıydım. Çok üzüldüm. Çok beyefendi, çok karakterli ve ahlaklı bir oyuncuydu. O kadar üzüldüm ki anlatamam. Evladım gibiydi. Kader onu orada buldu. Hem Bucaspor'da hem de Altınordu birlikteydik. 97 jenerasyonundandı. Ailesine sabırlar diliyorum" dedi.