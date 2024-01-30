Cengiz Ünder eleştirilere sahada cevap veriyor

MKE Ankaragücü'nü geriye düşmesine rağmen yenerek Trendyol Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan Fenerbahçe'de Cengiz Ünder iki golle zaferin mimarı olmayı başardı.
Yaz döneminde 15 milyon euro bonservis bedeli ile takıma katılan milli futbolcu, önce uzun süreli sakatlığı, ardından da etkisiz performansıyla eleştirilirken, herkese en güzel cevabı sahada verdi, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de topladığı 12 puana doğrudan etki ederek, müthiş bir rekabetin yaşandığı sağ kanatta formayı kolay kaptırmayacağını gösterdi.
Çıktığı ilk maç olan Samsunspor deplasmanında gol perdesini Edin Dzeko açarken, asist Cengiz'den geldi. Milli futbolcu ardından Kayserispor karşısında ilk golünü ağlara gönderirken, Batshuayi'nin de ilk golünün pasını verdi. Sarı-lacivertli futbolcunun eski günlere dönüşü ise İstanbulspor mücadelesinde oldu. Ünder attığı dört golle yıldızlaştı.
Yaz döneminde 15 milyon euro bonservis bedeli ile takıma katılan milli futbolcu, önce uzun süreli sakatlığı, ardından da etkisiz performansıyla eleştirilirken, herkese en güzel cevabı sahada verdi, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de topladığı 12 puana doğrudan etki ederek, müthiş bir rekabetin yaşandığı sağ kanatta formayı kolay kaptırmayacağını gösterdi.
Çıktığı ilk maç olan Samsunspor deplasmanında gol perdesini Edin Dzeko açarken, asist Cengiz'den geldi. Milli futbolcu ardından Kayserispor karşısında ilk golünü ağlara gönderirken, Batshuayi'nin de ilk golünün pasını verdi. Sarı-lacivertli futbolcunun eski günlere dönüşü ise İstanbulspor mücadelesinde oldu. Ünder attığı dört golle yıldızlaştı.