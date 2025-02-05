Cengiz Under'de Rusya seçeneği

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Cengiz Ünder ile Zenit'in ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Fanatik
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Cengiz Under'de Rusya seçeneği
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05 Şubat 2025 09:58
Fenerbahçe, transfer çalışmalarını büyük ölçüde bitirmiş olsa da takımdan gidecekler de belirlenmeye başlıyor.

Sarı-Lacivertliler'in yollarını ayırmak istediği Cengiz Ünder, Beşiktaş ile anlaşamamıştı. İtalya'dan Torino ve Fransa'dan Lens da Cengiz'e talip oldu. Ancak iki takım da kiralayıp maaşının büyük bölümünü Fenerbahçe'nin ödemesini isteyince anlaşma sağlanamadı.

Avrupa'da transfer dönemi bitti ancak Rusya seçeneği masada.

Fenerbahçe ile yakın ilişkileri olan Zenit'in 27 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü.

Cengiz Ünder, bu sezon 8 maçta forma giydi ve yalnızca 162 dakika süre alabildi.
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