Cengiz Ünder asist yaptı. Merih Demiral 45 dakika oynadı.

Nice karşısında Cengiz Ünder, Marsilya'nın Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında asist yaptı. Bir diğer Milli futbolcumuz Merih Demiral da Juventus formasıyla ilk 11'de maça başlayarak 45 dakika sahada kaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cengiz Ünder asist yaptı. Merih Demiral 45 dakika oynadı.
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01 Ağustos 2021 01:34
Avrupa'da kulüpler yeni sezon öncesi hazırlık maçlarıyla form tutmaya çalışırken Milli futbolcularımız da kendilerini parlatan performanslara imza atıyor.

Bu sezon Marsilya'ya transfer olan Cengiz Ünder, Velodrome Stadı'nda Villarreal ile oynanan maçta asistini yaptı. Marsilya'nın 2-1 kazandığı maçta 58. dakikada Dimitri Payet'in attığı golde Cengiz Ünder sağ çaprazdan içeriye topu çevirerek Fransız yıldızın golünü hazırlayan isim oldu. Marsilya'nın diğer golünü 9. dakikada Nino kendi kalesine attı.

Juventus'un Monza ile karşı karşıya geldiği Berlusconi Kupası maçında Milli futbolcumuz Merih Demiral maça ilk 11'de başlayarak 45 dakika oynadı. Juventus sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı ve hazırlık turnuvası kupasının kazananı oldu.


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