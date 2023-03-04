Cem Bölükbaşı, Japonya'daki TGM Grand Prix ile pistlere dönüyor

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Japonya'da TGM Grand Prix takımı ile Super Formula Şampiyonası açılış törenleri ve sonrasında sezonun ilk resmi testlerine katılacak.



Ay-yıldızlı sporcunun 55 numaralı TGM Grand Prix aracında, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak için "#PrayForTürkiye" logosu da bulunacak.



Geçen yıl Formula 2'ye kadar yükselerek Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Cem Bölükbaşı, TGM Grand Prix ile 6 Mart Pazartesi ve 7 Mart Salı günü Super Formula testlerine katılacak.



Motor sporlarının köklü organizasyonlarından olan ve Japonya'da düzenlenen Super Formula, Formula 1'e en yakın seviye yarış serisi olarak kabul ediliyor.





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