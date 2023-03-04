Cem Bölükbaşı, Japonya'daki TGM Grand Prix ile pistlere dönüyor

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Japonya'da TGM Grand Prix takımı ile pistlere dönüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cem Bölükbaşı, Japonya'daki TGM Grand Prix ile pistlere dönüyor
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04 Mart 2023 14:46
Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Japonya'da TGM Grand Prix takımı ile Super Formula Şampiyonası açılış törenleri ve sonrasında sezonun ilk resmi testlerine katılacak.

Ay-yıldızlı sporcunun 55 numaralı TGM Grand Prix aracında, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak için "#PrayForTürkiye" logosu da bulunacak.

Geçen yıl Formula 2'ye kadar yükselerek Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Cem Bölükbaşı, TGM Grand Prix ile 6 Mart Pazartesi ve 7 Mart Salı günü Super Formula testlerine katılacak.

Motor sporlarının köklü organizasyonlarından olan ve Japonya'da düzenlenen Super Formula, Formula 1'e en yakın seviye yarış serisi olarak kabul ediliyor.

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