Celta Vigo, Valladolid'i tek golle geçti!

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Celta Vigo ve Real Valladolid karşı karşıya geldi. Nuevo Jose Zorrilla'da oynanan maçta Celta Vigo, deplasmanda Real Valladolid'i 1-0 mağlup etti.



Maçtaki tek gol, 83. dakikada penaltıyı gole çeviren Marcos Alonso'dan geldi.



CELTA VIGO'NUN 6 MAÇLIK SERİSİ



Bu sonuçla birlikte Celta Vigo ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.



Real Valladolid'in ise ligdeki galibiyet hasreti 9 maça çıktı.



VALLADOLID SON SIRAYA DEMİR ATTI



Celta Vigo, Real Valladolid karşısında galip gelerek puanını 39'a yükseltti ve 7. sıraya yükseldi. Vigo gelecek hafta sahasında Las Palmas'ı konuk edecek.



Gelecek hafta Real Sociedad deplasmanına gidecek olan Real Valladolid ise 17 puanla ligde son sırada bulunuyor.



