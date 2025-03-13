Celje, Konferans Ligi'nde çeyrek finalde!

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Lugano, sahasında Celje ile karşı karşıya geldi.



Lugano, 21. dakikada Belhaj Mahmoud ile 1-0 öne geçti. Celje, 40. dakikada Svit Seslar ile 1-1'lik eşitliği buldu.



Lugano, 42. dakikada Georgios Koutsias ve 44. dakikada Daniel Correia'nın attığı gollerle devreyi 3-1 önde tamamladı.



Celje, 68. dakikada Tamar Svetlin ile durumu 3-2 yaptı. Lugano, 80. dakikada Georgios Koutsias ile durumu 4-2'e getirdi. Lugano, Albian Hajdari'nin 90+4'te kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Celje, 90+5. dakikada Armandas Kucys'un penaltıdan attığı golle 4-3'ü buldu.



Karşılaşmanın normal süresi 4-3 Lugano üstünlüğü ile tamamlandı. İlk maçtaki 1-0'lık Celje üstünlüğü sonrası uzatma bölümüne geçildi.



Celje, 97. dakikada Juanjo Nieto ile 4-4'lük eşitliği buldu. Lugano, 118. dakikada Ousmane Doumbia ile 5-4 öne geçti ve 120 dakika Lugano'nun 5-4'lük üstünlüğü ile tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi.



Penaltı atışlarında rakibine 3-1'lik üstünlük sağlayan Albert Riera'nın ekibi Celje, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.



