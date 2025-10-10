Celal Dumanlı: 'Kariyerimi Bodrum'da noktalamak isterim'

Türk futbolunda eşi görülmemiş bir kariyere sahip olup tüm futbol yaşantısını kulübünde geçirirken her ligde takımının formasını giyen 1'inci Lig lideri Bodrum FK'nın tecrübeli golcüsü Celal Dumanlı, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalar yaptı.

Adı Sipay Bodrum FK ile bütünleşen isimlerden Celal Dumanlı,şeklinde konuştu.Türk futbolunda eşi görülmemiş bir kariyere sahip olup tüm futbol yaşantısını kulübünde geçirirken her ligde takımının formasını giyen 1'inci Lig lideri Bodrum FK'nın tecrübeli golcüsü Celal Dumanlı, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalar yaptı. Altyapısına filiz lisansla 2006 yılında henüz 12 yaşındayken adım attığı Bodrum ekibinde yaklaşık 19 yılı geride bırakan Celal, alt yaş takımlarında oynadığı yeşil-beyazlılarda Süper Amatör Lig, Bölgesel Amatör Lig, 3'üncü Lig, 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de kupa kazanıp Süper Lig'de de forma giydi. En alttan en üste kadar tüm liglerde Bodrumspor'da oynayarak tarihe geçen Celal, takımıyla geçen yıl tek sezonluk maceranın ardından küme düşme üzüntüsünü yaşadı. Tarihinde ilk kez yer aldığı Süper Lig'den düştükten sonra da Bodrum'dan ayrılmayan 31 yaşındaki santrfor Celal Dumanlı, bu sezon 1'inci Lig'de zirvede yer alan takımında gollerine kaldığı yerden devam ediyor.Süper Lig'de yaşadıkları tecrübeyi değerlendirirken, hedeflerinin yeniden Süper Lig'e dönmek olduğunu Celal Dumanlı,dedi.diye konuştu.Bodrumlu olarak doğup büyüdüğü ilçesinin takımıyla ilk kez Süper Lig'e kadar yükselip tarih yazan golcü futbolcu,dedi.Bodrum FK'da bu sezon öncesi futbolu bırakan Erkan Değişmez'le birlikte Bölgesel Amatör Lig'den itibaren 10 yıl boyunca birlikte forma giyen Celal Dumanlı, teknik direktör Burhan Eşer'le de eski takım arkadaşı. Burhan Eşer kariyerinin son döneminde 2021-2022 sezonunda Celal Dumanlı'yla birlikte Bodrum FK forması giydi. O sezon Celal 9 gol, Burhan Eşer 7 gol atıp takımlarını 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonluğuyla 1'inci Lig'e taşıdı. Futbolu 1 yıl sonra bırakan Eşer, 2023'te antrenörlük görevine getirilip Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadığı kulübünde bu sezon ise eski takım arkadaşının teknik patronu oldu.