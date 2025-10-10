10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
4-0
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Çekya Milli Takımı'nda Fatih Terim ihtimali!

Çekya Milli Takımı'nın teknik direktörü Ivan Hasek'in koltuğunun sallantıda olduğu iddia edildi.

Çekya Milli Takımı'nda Fatih Terim ihtimali!
Al Shabab ile yollarını geçtiğimiz haziran ayında ayıran teknik direktör Fatih Terim için bir süredir gündemde olan Çekya Milli Takımı iddialarının gerçeğe dönüşmesi yolunda kritik bir aşamaya gelindiği öne sürülüyor.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda dün akşam Hırvatistan'ı ağırlayan Çekya, Prag'daki Fortuna Arena'da oynanan mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla 13 puanlı lider Hırvatistan'ın averajla gerisinde kalan, ancak bir maçı fazla olan Çekya'nın dünya kupasına direkt katılma şansı zora girdi.

KOLTUĞU SALLANIYOR

İddialara göre teknik direktör Ivan Hasek'in koltuğu artık ciddi biçimde sallanıyor. Çek basınından iSport'un haberine göre, federasyon yönetimiyle bazı problemler yaşayan Hasek, Hırvatistan maçında mağlup olsaydı görevine son verilecekti. Haberde, 12 Ekim Pazar günü Faroe Adaları deplasmanında takımın başında olacağı ancak bu karşılaşmanın ardından sonuç ne olursa olsun yolların ayrılabileceği öne sürüldü.


Öte yandan Çekya Milli Takımı Genel Menajeri Pavel Nedved'in, pazartesi günü federasyon yönetimiyle bir araya gelerek Hasek'in geleceğini görüşeceği belirtildi. Çekya, geçtiğimiz eylül ayında Hırvatistan'a 5-1 mağlup olmuş, o yenilginin ardından ise Fatih Terim'in ismi milli takım için gündeme gelmişti.

Deneyimli teknik adam, şu anda Çekya'da genel menajerlik görevini yürüten Pavel Nedved ile Al Shabab döneminde birlikte çalışmıştı. Bu bağlantı, Fatih Terim iddialarını yeniden güçlendirmiş durumda.

TERİM İHTİMALİ

Bu ayrılığın yaşanması halinde Terim, güçlü adaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
