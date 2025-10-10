10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
17:00
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Cedi Osman, NBA GM'leri tarafından NBA'de oynamayan en iyi 2. oyuncu seçildi

NBA genel menajerleri, NBA dışındaki en iyi oyuncuları seçti.

NBA'in 24. kez düzenlenen yıllık genel menajer anketi sonuçları açıklandı ve her zaman olduğu gibi EuroLeague oyuncularına da yer verildi.

Avrupa'nın en büyük basketbol liglerinden birinin yıldızlarından biri olan Sasha Vezenkov, "NBA'de Oynamayan En İyi Uluslararası Oyuncu" seçildi.

A milli takımımızın kaptanı Cedi Osman, bu oylamada 2. sırada yer aldı.


NBA'deki 30 takımın genel menajerlerinin %44'ü, Olympiakos'un Bulgar forvetine oy verdi. Geçen yıl bu oran %30'du, yani artık neredeyse genel menajerlerin yarısı, Vezenkov'u dünyanın en iyi ligi dışında oynayan en iyi basketbolcu olarak görüyor.

Isaac Bonga ve Cedi Osman, %10'ar oyla ikinci sırayı paylaşırken, Nikola Mirotić, Kendrick Nunn ve Edy Tavares ise %7 oyla üçüncü sırada yer aldı. Ayrıca Evan Fournier, Trey Lyles, Théo Maledon, Vasilije Micić ve Miikka Muurinen de oy alan diğer isimler oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
