Cedi Osman: 'Hiç karşılık veremedik'

Milli oyuncu Cedi Osman, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu ilk maçında Letonya karşısında alınan 111-85'lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



Maçta istedikleri performansı sergileyemediklerini vurgulayarak, "Zor maç olacağını biliyorduk. İyi bir takıma karşı böyle bir atmosfer, en iyi oyununuzu oynamanız gerekiyor. Bugün bunu yapamadık. Letonya'ya cevap veremedik. Çok kolay sayılar buldular. Biz de çok zorlandık. Bizden daha sert oynadılar. Bizim için güzel bir ders oldu. Önümüzde Sırbistan maçı var. O maç da sert geçecek. Bir an önce toparlanıp Sırbistan mücadelesine en iyi şekilde hazırlanmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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