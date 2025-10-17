Cedi Osman: 'EuroBasket'te edindiğim özgüven hala devam ediyor'

Panathinaikos forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Anadolu Efes karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



"Çok başarılı bir çift maç haftası geçirdiğimiz için mutluyuz. Geçen seneden de bildiğimiz üzere çok yetenekli bir takıma karşı oynadık. Bugün özellikle ikinci yarıda müthiş oynadık, savunmamız harikaydı. Oynayan herkes katkı verdi, en önemlisi de buydu. Bizim için çok önemli bir galibiyet, tüm takım arkadaşlarımı kutlarım." dedi.



Milli yıldız, performansındaki yükselişin kaynağını da açıkladı:



"EUROBASKET'TE EDİNDİĞİM ÖZGÜVEN HALA DEVAM EDİYOR"



"EuroBasket'te edindiğim özgüven hala devam ediyor. Çok çalışıyorum ve kapasitemin farkındayım. Tabii takım arkadaşlarıma da teşekkür etmem lazım, ne zaman boş kalsam beni buldular. Bana güvendiler, ben de şutları attım. Bugün gerçek bir takım galibiyeti aldık, asıl önemli olan da bu."







