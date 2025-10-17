17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
1-3
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
3-1
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
0-2
17 Ekim
PSG-Strasbourg
3-3
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
1-2
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
0-3
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
2-1

Cedi Osman: "EuroBasket'te edindiğim özgüven hala devam ediyor"

Panathinaikos'da Cedi Osman, Anadolu Efes karşılaşmasının ardından konuştu.

calendar 17 Ekim 2025 23:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Cedi Osman: 'EuroBasket'te edindiğim özgüven hala devam ediyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Panathinaikos forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Anadolu Efes karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. 

"Çok başarılı bir çift maç haftası geçirdiğimiz için mutluyuz. Geçen seneden de bildiğimiz üzere çok yetenekli bir takıma karşı oynadık. Bugün özellikle ikinci yarıda müthiş oynadık, savunmamız harikaydı. Oynayan herkes katkı verdi, en önemlisi de buydu. Bizim için çok önemli bir galibiyet, tüm takım arkadaşlarımı kutlarım." dedi.

Milli yıldız, performansındaki yükselişin kaynağını da açıkladı:

"EUROBASKET'TE EDİNDİĞİM ÖZGÜVEN HALA DEVAM EDİYOR"

"EuroBasket'te edindiğim özgüven hala devam ediyor. Çok çalışıyorum ve kapasitemin farkındayım. Tabii takım arkadaşlarıma da teşekkür etmem lazım, ne zaman boş kalsam beni buldular. Bana güvendiler, ben de şutları attım. Bugün gerçek bir takım galibiyeti aldık, asıl önemli olan da bu."

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
